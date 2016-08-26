Около 300 детей заболели после посещения бассейна в Китае

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Около 300 детей заболели после посещения бассейна в Китае

У детей после посещения бассейна наблюдалась высокая температура и воспаление глаз.

Около 300 детей заболели с начала августа после посещения занятий по плаванию в бассейне в одном из спортивных центров Харбина, в провинции Хэйлунцзян, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

По данным издания, у детей после посещения бассейна наблюдалась высокая температура и воспаление глаз.

Администрация спортивно-тренировочного центра Харбина, которому принадлежит бассейн, признала, что симптомы детей связаны с качеством воды в бассейне. Администрация обещала выплатить компенсацию и взять на себя ответственности за все проблемы, которые могут возникнуть со здоровьем детей.

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