Саркози пообещал запретить буркини во Франции

Ранее в нескольких прибрежных городах Франции, в том числе на Ривьере, запретили мусульманскую пляжную одежду буркини на том основании, что она нарушает законы страны.

Бывший глава Франции Николя Саркози пообещал запретить буркини по всей стране в случае своей победы на президентский выборах 2017 года. Как передает Reuters, об этом он заявил в четверг, 25 августа, в своем первом выступлении в рамках предвыборной кампании, прошедшем в Шаторенаре , регион Прованс , передает Lenta.ru.

«Я не допущу навязчивого присутствия буркини на французских пляжах и в бассейнах. Необходим закон о запрете его на всей территории республики» — подчеркнул Саркози.

В своей речи он сделал упор на безопасности граждан страны и пообещал защитить французский народ.

«Я буду президентом, который восстановит авторитет государства», — пообещал он.

25 августа 35 женщин провели акцию протеста возле французского посольства в Лондоне против запрета буркини под лозунгами «Исламофобия — это не свобода» и «Пусть носят что хотят».

22 августа Николя Саркози объявил, что он будет баллотироваться на пост президента Франции в 2017 году.

«Я понял, что у меня есть силы вести эту борьбу в этот поворотный исторический момент», — сказал он.

Николя Саркози уже занимал пост президента Франции в период с 2007 по 2012 годы. На этом посту его сменил Франсуа Олланд , который сообщил о своем возможном участии в президентской кампании 19 августа этого года.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. Глава государства избирается на пятилетний срок.

Буркини — специальный купальный костюм для мусульманок, полностью закрывающий тело от головы до лодыжек. Состоит из двух частей, имеет плотно сидящий на голове капюшон и отвечает всем требованиям шариата к одежде женщин. Без данного костюма купание для мусульманок в публичных местах запрещено.