Саркози пообещал запретить буркини во Франции

Ранее в нескольких прибрежных городах Франции, в том числе на Ривьере, запретили мусульманскую пляжную одежду буркини на том основании, что она нарушает законы страны.
Бывший глава Франции
«Я не допущу навязчивого присутствия буркини на французских пляжах и в бассейнах. Необходим закон о запрете его на всей территории республики» — подчеркнул Саркози.
В своей речи он сделал упор на безопасности граждан страны и пообещал защитить французский народ.
«Я буду президентом, который восстановит авторитет государства», — пообещал он.
25 августа 35 женщин провели акцию протеста возле французского посольства в Лондоне против запрета буркини под лозунгами «Исламофобия — это не свобода» и «Пусть носят что хотят».
22 августа
«Я понял, что у меня есть силы вести эту борьбу в этот поворотный исторический момент», — сказал он.
Николя Саркози уже занимал пост президента Франции в период с 2007 по 2012 годы. На этом посту его сменил
Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. Глава государства избирается на пятилетний срок.
Буркини — специальный купальный костюм для мусульманок, полностью закрывающий тело от головы до лодыжек. Состоит из двух частей, имеет плотно сидящий на голове капюшон и отвечает всем требованиям шариата к одежде женщин. Без данного костюма купание для мусульманок в публичных местах запрещено.
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