Главная опасность дорожных пробок для здоровья

Закрытые окна и включенный кондиционер при нахождении в пробке максимально усиливает воздействие токсичных химических веществ на здоровье автомобилиста.

Ученые выяснили, что закрытые окна и включенный кондиционер при нахождении в пробке максимально усиливает воздействие токсичных химических веществ на здоровье автомобилиста, сообщает Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что высокая концентрация токсичных веществ обеспечивается благодаря тому, что воздух за пределами машины гораздо грязнее, чем внутри. Включенный кондиционер засасывает токсичные соединения внутрь.

Кроме того, при остановке машин на красный свет, они проходят сквозь различные ездовые циклы — холостой ход, разгон и снижение скорости. Одновременно на светофоре скапливаются другие автомобили, выбрасывающие новые токсичные соединения. В результате в воздухе накапливаются вредные вещества, которые очень медленно развеиваются.

«Если это возможно, держите окна закрытыми и не включайте кондиционер. Также увеличивайте расстояние между вами и машиной, которая стоит перед вами», — рекомендует ведущий автор исследования Прашант Кумар (Prashant Kumar). Эти меры снизят контакты с ядовитыми газами на 76 процентов.