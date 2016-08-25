Канадским женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб на работе

Ношение полицейскими хиджаба в настоящее время также разрешено в Великобритании, Швеции, Норвегии и ряде штатов США.
Канадским женщинам-полицейским, исповедующим ислам, разрешили носить хиджаб. Об этом в среду сообщил представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бэрдсли, сообщает ТАСС.
"Королевская канадская конная полиция (официальное название полиции Канады - прим. ТАСС) является прогрессивной полицейской службой, которая уважает ценности и культурные особенности людей всех культур и религий", - заявил он телеканалу CBC. Бэрдсли добавил, что соответствующие поправки в полицейский устав "были недавно внесены" главным комиссаром полиции страны Бобом Полсоном.
Таким образом, отныне женщины-стражи порядка, исповедующие ислам, могут носить традиционный для этой религии головной убор на территории всей Канады. Ранее это было разрешено только полицейским в Торонто (провинция Онтарио) и Эдмонтоне (провинция Альберта). В начале 1990-х годов в Канаде разрешили ношение традиционных головных уборов полицейским-сингхам.
Ношение полицейскими хиджаба в настоящее время также разрешено в Великобритании, Швеции, Норвегии и ряде штатов США.
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