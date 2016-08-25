Польский серебряный призёр Рио продал медаль, чтобы спасти тяжело больного ребёнка

Автор:
Польский серебряный призёр Рио продал медаль, чтобы спасти тяжело больного ребёнка

Пётр Малаховский направил вырученные деньги на лечение больного раком мальчика.

Польский серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Пётр Малаховский продал медаль, чтобы спасти тяжело больного 3-летнего ребёнка. Атлет направил вырученные деньги на лечение больного раком мальчика, сообщают «Известия».

«Я принял решение помочь Олеку и передать медаль, завоеванную в Рио, на аукцион. Все вырученные деньги будут переданы на лечение Олека», — цитирует «Газета.Ру» Петра Малаховского.

Отмечается, что за награду спортсмен получил 126 тыс. долларов США. Его серебряную медаль купили польские миллиардеры Доминика и Сесастьян Кульчик.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2016, 15:39
  
Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг
24.08.2016, 17:48
  
Казахстан готов помочь Италии в связи с разрушительным землетрясением
23.08.2016, 20:21
  
Олимпийского призера Фархада Харки увезли из аэропорта на кабриолете 2
23.08.2016, 17:12
  
«Золотые» олимпийцы Казахстана. Путь к триумфу через боль и испытания
23.08.2016, 17:08
  
Боксёр из Актобе, победив казахстанца, взял «бронзу» Олимпиады
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ресторан казахской кухни в Париже попал в гид Мишлена
В Турции взорвался заминированный автомобиль: 9 человек погибло, 70 ранено
Спасение девочки из-под завалов после землетрясения в Италии
Редчайший Porsche продадут за 260 тысяч долларов
Около 300 детей заболели после посещения бассейна в Китае
Саркози пообещал запретить буркини во Франции
Главная опасность дорожных пробок для здоровья
Канадским женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб на работе 3
70 тысяч долларов потратила американка, чтобы превратить свое жилище в домик Барби 2
190 древних буддийских пагод в Мьянме повреждены из-за землетрясения