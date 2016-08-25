Польский серебряный призёр Рио продал медаль, чтобы спасти тяжело больного ребёнка

Пётр Малаховский направил вырученные деньги на лечение больного раком мальчика.
Польский серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Пётр Малаховский продал медаль, чтобы спасти тяжело больного 3-летнего ребёнка. Атлет направил вырученные деньги на лечение больного раком мальчика, сообщают «Известия».
«Я принял решение помочь Олеку и передать медаль, завоеванную в Рио, на аукцион. Все вырученные деньги будут переданы на лечение Олека», — цитирует «Газета.Ру» Петра Малаховского.
Отмечается, что за награду спортсмен получил 126 тыс. долларов США. Его серебряную медаль купили польские миллиардеры Доминика и Сесастьян Кульчик.
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