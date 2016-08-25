70 тысяч долларов потратила американка, чтобы превратить свое жилище в домик Барби

У Азусы Сакамото из Лос-Анджелеса 145 кукол, 40 пар обуви и 60 сумочек. Она тратит тысячи долларов на вещи с логотипом Барби, в том числе мебель и аксессуары.

Девушка, которая называет себя самой горячей фанаткой Барби, спустила целых 70 тысяч долларов на свое увлечение. И ничего, что ей 34 года. У Азусы Сакамото из Лос-Анджелеса 145 кукол, 40 пар обуви и 60 сумочек. Она тратит тысячи долларов на вещи с логотипом Барби, в том числе мебель и аксессуары, сообщает Bigpicture.ru.

Азуса работает мастером по маникюру и переехала в США из Японии. Она влюбилась в этих кукол, когда купила свою первую сумочку для завтраков с логотипом Barbie в 15 лет.

За последние 20 лет любовь Азусы к Барби только росла, и теперь все, что у нее есть, — марки Barbie. Сама девушка недавно перекрасила волосы в розовый цвет и взяла псевдоним Азуса Барби. Она утверждает, что не пытается быть похожей на куклу, ей просто нравится сам бренд.

"Я самая большая поклонница Барби. Все думают, что я сошла с ума, но мне все равно. Все, что у меня есть, должно быть Barbie, и я это обожаю. Я потратила не менее 70 тысяч долларов на коллекцию кукол, мебели, декора, одежду и путешествия", — говорит она.

"Как только я получу следующую зарплату, я накуплю в интернете еще больше. Весь мой дом полон вещей Barbie, включая постельное белье, ковры, настенные украшения, а если что-то другой марки, я сама это помечу наклейками и аксессуарами".

"Моя коллекция кукол Барби стоит за стеклом в гостиной на виду, и я поддерживаю ее в хорошем состоянии. Каждый день я одеваюсь в одежду Barbie. Весь мой гардероб полон подходящих друг к другу туфель, сумочек и накладных ногтей. У меня также есть посуда, приборы и бытовая техника Barbie, украшения, кремы и даже нижнее белье Barbie".

"Недавно я побывала на Собрании коллекционеров Barbie, и это было чудесно, это как сбывшаяся мечта. Все просили показать фотографии, и мне сказали, что я выгляжу как Барби, но я не пытаюсь быть на нее похожей, мне просто нравится бренд".

Будучи подростком, Азуса увлеклась американской культурой и тенденциями и познакомилась с миром Барби. Посетив США в студенческие годы, она еще больше полюбила эту игрушку. Описывая свой первый ланчбокс с Барби, она рассказывает: "Он был розовый, и на нем была фотография Барби 80-х. Я была в полном восторге. Он должен был стать моим, я не могла уйти из магазина без него, поэтому потратила все свои карманные деньги, чтобы купить этот ланчбокс. С тех пор я помешалась на всем розовом и на Барби. Но я покупаю только лицензионные товары Барби, и оттенок розового обязательно должен быть тот самый".

К счастью, Азусин Кен — 31-летний доктор из Лос-Анджелеса — с большим пониманием относится к увлечению своей подруги. Азуса говорит: "Игрушки Барби часто ассоциируются с детьми, но я стараюсь поддерживать более взрослый стиль".

Самая дорогая Барби, которую купила Азуса, — Нами Амуро Видал Барби, которая выглядит как популярная японская поп-певица. Она стоила более 1100 долларов. Девушка считает, что Барби учит девочек, что они могут быть кем угодно и веселиться, как им нравится. По ее словам, это не просто кукла, а стиль одежды, поведения и жизни.