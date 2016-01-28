Зверства боевиков террористической организации ИГИЛ над своими женщинами

Сотни женщин совершают самоубийство, чтобы спастись от сексуального рабства в ИГИЛ.

«Мы стояли, а они разглядывали нас, выбирая тех, кто покрасивее, – у кого красивое тело, глаза, волосы, лицо. Они выбирают, насилуют и передают следующим»… «Девочками торгуют, как нефтью. Каждую могут продавать и покупать по пять-шесть мужчин. Иногда боевики продают девочек обратно их семьям за выкуп в тысячи долларов» - спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангура.

В 2011 году в Сирии началась война, и с тех пор из раздираемой конфликтами страны бежало около 4 миллионов человек, среди которых тысячи детей. Из-за постоянных обстрелов боевиков ИГИЛ жилых массивов, все спешно покидают свои насиженные места. На это действительно больно смотреть.

Ввиду жестоких убийств мирного населения и бесчинств со стороны боевиков ИГИЛ, с насиженных мест сошли разные племена и народности Сирии, проживавших много веков на этих землях. Покидают все, от мала до велика.

Многие женщины были вынуждены выйти замуж за боевиков ИГИЛ из страха за свою жизнь, или жизнь родных и близких.

Женщины, живущие на захваченных территориях ИГИЛ бесправны, они являются живым товаром для продажи в качестве секс-рабынь.

«Мы стояли, а они разглядывали нас, выбирая тех, кто покрасивее, – у кого красивое тело, глаза, волосы, лицо. Они выбирают, насилуют и передают следующим». Это страшные воспоминания 28-летний езидской девушки Газалы из города Синджар на севере Ирака, которой удалось бежать из плена ИГИЛ. Газала, ее сестра и остальные молодые девушки-езидки были отправлены в Ракку, в Сирии. Здесь девушек начали продавать в рабство другим боевикам, в том числе иностранцам.

По итогам специального расследования в ООН была подтверждена информация о том, что в ИГИЛ существуют четкие расценки на продажу женщин и детей в рабство.

«Девочками торгуют, как нефтью. Каждую могут продавать и покупать по пять-шесть мужчин. Иногда боевики продают девочек обратно их семьям за выкуп в тысячи долларов», - сказала спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангура, которая ранее подтвердила наличие расценок.

«У них (ИГИЛ) есть система… Есть руководство по тому, как обращаться с этими женщинами. У них существуют специальные брачные бюро, которые регистрируют все эти т.н. браки и продают женщин… У них определены цены на них», - говорит Бангура.

Террористическая группировка ИГИЛ не ограничивается лишь продажей захваченных и похищенных женщин и девочек. Для получения больших доходов от секс-рабства, продают девочек в публичные дома. Очевидцы подтверждают, что ИГИЛ продала публичным домам 12-летних иракских девочек за 30 тысяч долларов. «Каждый раз, когда он приходил насиловать меня, он молился», - говорит другая девочка. - Я сказал ему – то, что он делает по отношению ко мне, это ужасно, и это не сблизит его с Богом. Но он сказал, что это разрешается, что это – «халал».

В августе 2015 года террористы ИГИЛ казнили 19 женщин рабынь за отказ вступать с боевиками в интимную связь.

В декабре 2015 г. боевики ИГИЛ казнили 837 женщин в иракском городе Мосул. Террористы под разными предлогами приговаривали к казни женщин-кандидатов в советы депутатов провинции, госслужащих, а также тех, кто работал адвокатами, нотариусами и парикмахерами.

Сотни женщин совершают самоубийство, чтобы спастись от сексуального рабства в ИГИЛ, подвергая в глубокую скорбь своих родителей и близких.

В апреле 2015 г. боевики разместили в Интернете видео с казнью пожилой женщины одетой в красную куртку. Суть обвинения боевиков – одела красную куртку. Приговор вынесли быстро: просто остановили на улице, заставили встать на колени и выстрелили в голову. Окружающие снимали происходящее на телефоны, и никто даже не посмел заступиться за несчастную. Это жуткое видео по-прежнему имеется в Интернете.

В декабре 2015 года террористки из женского батальона группировки ИГИЛ убили женщину, потому что она кормила своего ребенка грудью. Инцидент произошел в городе Ракка. Женщина пыталась спрятать ребенка под паранджой, но террористки все равно его заметили. После этого они отобрали младенца, а его мать забили до смерти.

Смелая девушка рассказала об зверствах боевиков ИГИЛ. 16 декабря 2015 года 21-летняя девушка из Ирана по имени Надиа Мурад Баси Таха из рода езидов, выступила на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Она рассказала, что провела три ужасно-жутких месяца в сексуальном рабстве у боевиков ИГИЛ.

«Изнасилования — их главное оружие против женщин и девочек. И оно гарантирует им, что больше никогда эти девочки и женщины не будут жить нормальной жизнью, так как после этого ни один мужчина не захочет взять бывшую пленницу в жены или даже прикоснуться к ней. ИГИЛ превратил всех наших женщин в мясо, которое они продают и покупают», — заявила пострадавшая Надиа Мурад Баси.

После выступления члены Совбеза ООН приняли единогласное решение о передаче дела о геноциде езидов в международный уголовный суд.

Источник: Nur.kz