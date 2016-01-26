7 cамых крутых и опасных гангстерш современности

С малознакомыми женщинами лучше вести себя аккуратнее. Мало ли, вдруг в образе сексапильной девушки или обыкновенной домохозяйки скрывается хладнокровный босс мафии?

1. Клаудия Очоа Феликс

Эта, на первый взгляд, хрупкая девушка является лидером мексиканской банды Los Ántrax, на счету которой множество тяжелых преступлений, включая заказные убийства. Предыдущим главарем банды Los Ántrax был бойфренд Клаудии, Жозе Родриго Аречига Гамбоа. Полиции удалось его арестовать по подозрению в убийстве троих людей. После этого банду возглавила Клаудия Очоа Феликс. Как оказалось, под смазливой внешностью скрываются незаурядные преступные таланты.

2. Анна Гристина

Несколько лет назад страницы газет пестрели заголовками о «Мадам с Верхнего Ист-энда». Словом «мадам» в тамошних криминальных кругах принято называть владелиц борделей. Анне Гристиной помимо сутенерства вменяли еще и торговлю людьми. Впрочем, официально доказать вину этой «Мадам» так и не получилось. Анна Гристина отрицала все обвинения в свой адрес, и призналась лишь в «небольшом содействии» преступлениям. В итоге, гангстерша отсидела всего полгода, и ещё на протяжении пяти лет будет находиться под присмотром.

3. Рафаэлла Д’алтерио

Рафаэлла Д’алтерио возглавила одну из старейших мафиозных группировок Каморра после смерти ее мужа Николы Пианесе, предыдущего босса. Три года назад Рафаэлла была арестована во время рейда карабинеров. При обыске у «Большого котёнка», как прозвали Рафаэллу, было обнаружено более 10 миллионов долларов. Полагают, что её банда за последние 30 лет совершила около 4 тысяч убийств. Также Рафаэлле Д’алтерио вменяется наркоторговля, разбои, вымогательство, фальшивомонетчество и многие другие преступления.

4. Джуди Моран

Безобидная с виду пенсионерка является главой известного австралийского клана Моранов. Это одна из самых влиятельных группировок наркоторговцев на «зелёном континенте». Кроме торговли запрещёнными препаратами, банда замешана в ряде других тяжелых преступлений. Джуди была арестована в 2009 году и приговорена к тюремному заключению на 26 лет.

5. Сандра Авила Бельтран

Глава мексиканского наркокартеля известна под прозвищем «Тихоокеанская королева». Сандра Бельтран прославилась как чрезвычайно умная и хитрая преступница, которая совсем не оставляет улик. Дважды была замужем, причем оба раза за отставными полицейскими, которые в жажде наживы «переквалифицировались» в наемных убийц. Преступницу удалось поймать лишь в 2007 году, да и то «благодаря» ее конкурентам по наркобизнесу.

6. Мария Личчарди

Мария Личчарди — ещё одна крёстная мать неаполитанской мафии, возглавлявшая клан Личчарди. «Прославилась» тем, что нашла для своей банды новые источники дохода — торговля людьми и оказание секс-услуг. Группировка покупала несовершеннолетних девушек у албанской мафии. Бедолаг заманивали обещаниями о трудоустройстве в Италии с высокой зарплатой. Впоследствии обманутые девушки просто-напросто попадали в рабство. Тех, кто по каким-то причинам не подходил для работы в проституции, убивали.

7. Мария Леон

Преступная жизнь Марии Леон была яркой и насыщенной. Её главенству в банде не помешало даже рождение тринадцати детей. Группировка Марии занималась всем спектром тяжёлых преступлений: заказными убийствами, торговлей людьми, перевозкой наркотиков. Поймать Марию Леон долгое время никак не удавалось из-за её тесных связей с мексиканской мафией, которая укрывала свою подельницу от преследований. В 2008 году во время перестрелки с американской полицией был убит один из сыновей Марии Леон. В это время глава банды как раз находилась в бегах в Мексике и решилась вернуться в Лос-Анджелес на похороны, где и была схвачена.

Источник: Super Cool Pics