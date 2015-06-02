10 фактов о Японии, которые вы, возможно, не знали (ФОТО)

Япония — прекрасная и удивительная страна, но многие люди знают о ней и ее культуре совсем немного. А о ней есть что рассказать.

1. В Японии совершенно нормально есть сырую конину

Многих из нас передергивает при мысли о том, чтобы съесть конину, в особенности сырую и холодную. Но в Японии сырая конина, называемая также басаши, считается деликатесом и подается во многих ресторанах. Это не новомодная причуда — сырую конину японцы едят на протяжении многих десятилетий.

Басаши гораздо полезнее, чем свинина и говядина, и от нее куда сложнее подхватить кишечную палочку. В конине очень много белка и линолиевой кислоты, но при этом мало калорий. Кроме того, конина, возможно, способна продлить жизнь. Опубликованные в 2013 году демографические данные показали, что дольше всех в Японии живут люди из префектуры Нагано: средняя продолжительность жизни — 80,88 лет у мужчин и 87,18 у женщин. Их секрет — они едят конину.

2. 1500 землетрясений в год

Япония — очень красивая, но при этом очень опасная страна. Не из-за высокого уровня преступности, отнюдь — если судить по этому показателю, то она одна из самых безопасных стран в мире. Дело в том, что это один из наиболее сейсмоопасных районов мира.

Япония испытывает по 1500 землетрясений в год. К счастью, большинство из них — всего лишь слабые подземные толчки, но и страшные разрушительные землетрясения здесь тоже бывают. В прошлом это приводило к гибели тысяч людей и ущербу на миллиарды долларов.

Основной фактор — географическое положение Японии: страна расположена на стыке четырех массивных тектонических плит, и когда плиты движутся, происходит землетрясение. В 2011 году плиты вдруг начали двигаться крайне активно, что привело к катастрофе.

То землетрясение, называемое Тохоку, считается самым сильным и разрушительным землетрясением за всю историю Японии — его магнитуда составила 9,0 баллов. Несмотря на это, Тохоку всё же было не самым смертоносным землетрясением: в 1923 году Великое землетрясение Канто с магнитудой «всего» 7,9 баллов унесло жизни 142 800 японских жителей.

3. Япония — страна торговых автоматов

Японцы любят торговые автоматы — по всей стране разбросано около 5520 различных экземпляров. За долгие годы эти машины значительно усовершенствовались, некоторые из них очень удобные, другие — донельзя странные.

В большинстве стран торговые автоматы обычно продают закуски: чипсы, конфеты, газированные напитки. Но японцы совмещают практичность торговых автоматов со своей любовью к инновациям и всему необычному.

В Японии совершенно нормально покупать в торговых автоматах свежие яйца, мешки с рисом, букеты живых цветов, туалетную бумагу, презервативы, зонтики, живую рыбу, порножурналы — всё, что вы можете себе вообразить. Необычно, но при этом очень удобно.

4. В Японии совершенно нормально чавкать, когда ешь лапшу или суп

В западном мире принято есть, не издавая никаких лишних звуков, — чавканье или прихлёбывание считается ненужным и грубым. Но в Японии всё совсем наоборот — чавкать совершенно нормально и приемлемо даже на публике. И даже настоятельно рекомендуется.

Когда японцы едят горячий суп или лапшу, они причмокивают, прихлёбывают, чавкают и ведут себя, с точки зрения западного человека, как свиньи. Почему? Такое поведение в Японии рассматривается как знак признательности и одобрения. Это означает, что вам так сильно нравится суп или лапша, что вы хотите запихать в рот как можно больше любой ценой. Иными словами, такое поведение — комплимент повару за прекрасно проделанную работу.

5. Национальный вид спорта в Японии

Национальный вид спорта в Японии — сумо, а самый любимый и популярный — бейсбол, который иначе называется якиу. Его привез в Японию американский спортсмен по имени Хорас Уилсон: в 1873 году в Токийском университете под руководством мистера Уилсона состоялся первый бейсбольный матч, и с тех пор якиу стал самым любимым в Японии командным видом спорта.

В Японии существуют две профессиональные бейсбольные лиги: Тихоокеанская и Центральная. Кроме того, в бейсбол играют в средних школах и университетах по всей стране. Игры с участием школьных команд часто и с удовольствием смотрят по телевизору — такие любительские игры частенько транслируют по национальному телевидению.

6. В Японии очень высокий уровень самоубийств

Япония, как мы уже говорили, — богатая страна с интересной историей и яркой культурой. Она прекрасна. Она — дом для современной, дисциплинированной, трудолюбивой и во всех отношениях успешной нации. Но не всё так безоблачно: в Японии очень высокий уровень самоубийств. Ежегодно счеты с жизнью сводят более 30 000 мужчин и женщин: по оценкам, 24,4 человека из 100 000 японских граждан с большой вероятностью наложат на себя руки.

Самоубийство стало в Японии серьезной проблемой: на деле это основная причина смерти женщин в возрасте от 15 до 34 лет и мужчин в возрасте от 20 до 44 лет.

Почему в состоятельной, высокоразвитой стране происходит подобное? Судя по всему, в Японии большая проблема с безработицей. Если сохранить работу вдруг не получается, то многие бывшие сотрудники сводят счеты с жизнью. Печальнее всего то, что чаще всего из-за проблем с работой самоубийство совершают молодые люди, многие — недавние выпускники вузов. Другие причины самоубийств среди японцев — депрессия и финансовые трудности.

7. Одну и ту же воду для купания в Японии использует целая семья

Для японцев ванна — не только способ смыть с тела грязь, это еще и эффективный способ расслабить разум, тело и дух. Поэтому многие японцы по вечерам принимают горячую ванну и регулярно ездят к горячим источникам. В отличие от западного мира, члены одной японской семьи используют одну и ту же воду для купания. Но принимают ванну они не одновременно: первым моется отец, за ним мать, а потом дети.

Ванна есть почти в каждом японском доме, но японцы используют ванну больше для релаксации, чем для мытья. Конечно, за гигиеной японцы следят очень тщательно, но моются не в самой ванной, а в тазике рядом с ней. А уже после того, как тщательно помоются и смоют с себя всё мыло и грязь, разваливаются в ванной и отдыхают.

Поскольку моются они в другой воде, горячая вода остается чистой и прозрачной, и ее могут использовать другие члены семьи. Интересно то, что если в доме гость, то именно ему предоставляется честь полежать в горячей ванне первым.

8. В Японии многие улицы не имеют названий

Да, именно так. Но как же тогда японцы ориентируются в своих городах среди безымянных улиц? У них просто своеобразная адресная система: вместо названия улиц используются номера кварталов.

Каждому кварталу присваивается уникальный номер — эта цифра и служит адресом. Промежутки между блоками — улицы — остаются без названий. В Японии обычно говорят: «Я живу во втором блоке» или «Я работаю в 13-м блоке» вместо: «Я работаю на улице Крокодилов» или «Живу на Банановом проспекте».

Многим людям из западных стран такая система может показаться путанной и неэффективной, но на деле это не так. Привыкнуть к такой системе очень просто, использовать ее тоже легко, и таким образом найти нужный район можно очень быстро.

Например, если ресторан, который вы ищете в Токио, расположен в 12-м квартале, то нужно взять карту и найти на ней квартал под номером 12. И всё — вы нашли, куда идти. Кроме того, номер квартала легче связать с местом на карте и запомнить маршрут, чем привычные нам названия улиц.

9. В Японии нормально усыновлять взрослых мужчин

Как правило, пары из западных стран усыновляют младенцев или маленьких детей. Причины могут быть разными — бесплодие или дружеское общение, не важно. Но в Японии всё совсем по-другому: для многих японских семей, особенно состоятельных, совершенно нормально усыновлять взрослых мужчин.

Почему? Есть две причины. Во-первых, взрослый мужчина станет продолжателем рода. Япония, как и многие другие страны мира, — патриархальное общество, и фамилии передаются через детей мужского пола. Пары, у которых есть только дочери, вполне могут рассмотреть вопрос о принятии в семью взрослого мужчины, чтобы род не угас.

Во-вторых, взрослый мужчина обеспечит семье дополнительную финансовую поддержку (если семья не слишком состоятельна) или поможет в бизнесе. Такая практика довольно распространена в богатых японских семьях, владеющих крупными компаниями.

Взрослые мужчины могут унаследовать бизнес семьи и управлять им или начать свой. Даже если у семьи есть другие претенденты на наследство мужского пола, но отец видит, что для ведения дел они не подходят, он может принять в семью хорошего руководителя.

10. Япония — родина сексуальных извращений

В сексе японцы очень открыты. Некоторые виды сексуального поведения в западном мире считаются табу, но многими японцами принимаются как должное и практикуются. Прекрасный пример — хентай: манга или анимэ, в которых изображается половой акт между людьми, монстрами или даже щупальцами. Хентай можно легко купить в книжных магазинах или киномагазинах по всей стране.

Японцы изобрели не только хентай, но и нетаймори — суши, которые подаются на обнаженном женском теле. Еще у японцев есть цубашанпу, букакке и унаги. В практике цубашанпу мужчина испытывает сексуальное наслаждение от того, что плюет на лица многочисленных девушек. В букакке женщине или мужчине на лицо падает сперма нескольких мужчин. А в унаги во влагалище женщины помещается живой угорь.

Японцы изобрели связывание — важный элемент БДСМ. Также в Японии есть учреждения, предлагающие людям садомазохистские услуги, если те испытывают удовольствие от боли и унижений. Секс-куклы продаются за 10 тысяч долларов или сдаются в аренду за 100 долларов в час. Любое сексуальное извращение, которое вы только можете себе вообразить, в Японии наверняка практикуется и считается нормальным.

Источник: bigpicture.ru