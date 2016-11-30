Народный репортёр. В автобусе №40 грязь и разруха

Села в автобус №40 и поразилась: грязь, кресла рваные, поломанные, заплатки из картонок привязаны проволочками. В салоне, как после войны или как на помойке. Спросила водителя: почему? Он ответил, что люди заходят на Батысе в грязной обуви.
Место: ул. Есет батыра.
Время: 25 ноября 2016 года.
Автор: Анжела Актобе.
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