Народный репортёр. Памятники времён СССР разваливаются

На задворках филармонии собраны памятники времен СССР. Облицовка на постаменте памятника революционеру Михаилу Фрунзе почти обвалилась. А ведь он освобождал Актюбинск от белогвардейских частей. Здесь проходили боевые действия, в которых он принимал участие.

Место: ул. Есет батыра, около здания филармонии.

Дата: ноябрь 2016 года.

Автор: Максим М.

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