Народный репортёр. Дворы завалены мусором

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Народный репортёр. Дворы завалены мусором

В Алге переполнены контейнеры, мусор приходится бросать прямо на землю. А за вывоз мусора ежемесячно платим!

Место: Алга.

Дата: 23 ноября 2016 года.

Автор: Галина Бабенко.

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