Народный репортёр. Начали ремонтировать тротуар

30 ноября ТОО «Дорожник» начало замену брусчатки на ул. Калдаякова (бывш. Скулкина) от Абулхаир хана до Есет батыра. Ночью 30-го сняли старую брусчатку.

Место: ул. Шамши Калдаякова.

Дата: 30 ноября.

Автор: akimataktobe, Инстаграм.

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