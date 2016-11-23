Народный репортёр. «Мазда» сбила столб и стала жертвой

Вчера на перекрестке Гришина и Оспанова черная «Мазда» врезалась в столб. Столб раздавил машину. Очевидцы сообщают, что помощи врачей водителю не понадобилось.
Место: ул.Гришина - ул.Оспанова.
Время: 23.11.2016.
Автор: aktobe_zello
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