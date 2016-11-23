Народный репортёр. Зачем спилили дерево?

На улице Красногорской около школы №36 спилили дерево. Огромное дерево, вполне себе живое. Боремся за зелень в городе, каждый год высаживаем саженцы, которые еще вырастить нужно, а большие здоровые деревья рубим!

Место: ул. Красногорская, 19.

Дата: ноябрь 2016 года.

Автор: Амантай Б.

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