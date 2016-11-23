Народный репортёр. ТЭЦ отапливает природу

Ходил через «железку» на 312-ю Стрелковую. Там новые переходы сделали поверх труб отопления, чтобы не лазить под трубами. Иду и вижу, что трубы-то голые сверху, осыпалась изоляция и греют они, эти самые трубы, весь наш родимый Казахстан! А тарифы-то подняли здорово...
Место: пр. 312-й Стрелковой дивизии.
Дата: ноябрь 2016 года.
Автор: Максим М.
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