Народный репортёр. ТЭЦ отапливает природу

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Народный репортёр. ТЭЦ отапливает природу

Ходил через «железку» на 312-ю Стрелковую. Там новые переходы сделали поверх труб отопления, чтобы не лазить под трубами. Иду и вижу, что трубы-то голые сверху, осыпалась изоляция и греют они, эти самые трубы, весь наш родимый Казахстан! А тарифы-то подняли здорово...

Место: пр. 312-й Стрелковой дивизии.

Дата: ноябрь 2016 года.

Автор: Максим М.

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