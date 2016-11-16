Народный репортёр. В школу №14 по грязи и в темноте

Каждый день вот так ходим в школу №14. Вечером, когда уроки заканчиваются, уже темно. Освещения нет, в грязь падали и дети, и родители, потому что ноги разъезжаются. Сделайте хотя бы ямочный ремонт, приведите в порядок территорию вокруг школы. Мы посыпаем возле домов щебень, но мусоровозы разбивают.

Место: ул. Нахимова.

Дата: ноябрь 2016 года.

Автор: TatyanaD.

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