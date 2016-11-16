Народный репортёр. Асфальт класть в лужи? Это по-нашему!

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Народный репортёр. Асфальт класть в лужи? Это по-нашему!

Начало ноября, время укладывать асфальт на улице Сатпаева. Ничего, что уже был снег, и лужи не помеха.

Место: ул. Сатпаева.

Дата: 11 ноября 2016 года.

Автор: анонимно.

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