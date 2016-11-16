Народный репортёр. Асфальт класть в лужи? Это по-нашему!

Начало ноября, время укладывать асфальт на улице Сатпаева. Ничего, что уже был снег, и лужи не помеха.
Место: ул. Сатпаева.
Дата: 11 ноября 2016 года.
Автор: анонимно.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.