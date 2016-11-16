Народный репортёр. На новой остановке нельзя ждать автобус

Автор:
Народный репортёр. На новой остановке нельзя ждать автобус

На остановке «Электрон» поставили новый павильон, но там так и осталась гора песка и строительного материала. Их уже снег засыпал, потом растаял, но грязь и куча плитки не растаяли.

Место: пр. Абулхаир хана

Время: 13 ноября 2016 года.

Автор: Салима

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.11.2016, 21:38
  
Народный репортёр. Асфальт класть в лужи? Это по-нашему!
16.11.2016, 21:39
  
Народный репортёр. В школу №14 по грязи и в темноте
16.11.2016, 21:12
  
Народный репортёр. Купили яйца с червями
16.11.2016, 21:10
  
Народный репортёр. Свиристели прилетели!
16.11.2016, 21:08
  
Народный репортёр. Канализацию провели, а дорогу угробили
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Народный репортёр. В школу №14 по грязи и в темноте
Народный репортёр. Асфальт класть в лужи? Это по-нашему!
Народный репортёр. Купили яйца с червями
Народный репортёр. Свиристели прилетели!
Народный репортёр. Канализацию провели, а дорогу угробили
Народный репортёр. В новых домах из крана течет грязная ржавая вода 2
Народный репортёр. Выставка прошла почти без людей
Народный репортёр. Ошиблись в имени героя? 1
Народный репортёр. Делают канализацию – всё село перепахали
Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины