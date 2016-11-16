Народный репортёр. На новой остановке нельзя ждать автобус

На остановке «Электрон» поставили новый павильон, но там так и осталась гора песка и строительного материала. Их уже снег засыпал, потом растаял, но грязь и куча плитки не растаяли.

Место: пр. Абулхаир хана

Время: 13 ноября 2016 года.

Автор: Салима

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