Народный репортёр. Купили яйца с червями

Купили яйца в фирменном магазине «Рамазан» в Авиагородке. Разбили яйцо, а там червь.

Место: Авиагородок.

Дата: ноябрь 2016 года.

Автор: milanatandem.

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