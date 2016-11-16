Народный репортёр. Купили яйца с червями

Купили яйца в фирменном магазине «Рамазан» в Авиагородке. Разбили яйцо, а там червь.
Место: Авиагородок.
Дата: ноябрь 2016 года.
Автор: milanatandem.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.