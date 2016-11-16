Народный репортёр. Свиристели прилетели!

В поселки Курайли появились птицы, которые никогда у нас не обитали. Посмотрели в интернете, оказались – свиристели.

Место: пос. Курайли

Дата: ноябрь 2016 года

Автор: rimmuska8035

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