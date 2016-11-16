Народный репортёр. Канализацию провели, а дорогу угробили

Состояние ул. Цветочной в Жилянке после укладки канализационных труб: ограждение моего дома снесли, почти две недели из двора не могу выехать. Невозможно даже пешком пройти. 5 ноября как попало выровняли и уехали.
Место: ул. Цветочная.
Дата: ноябрь 2016 года.
Автор: Матсалаев Нурбай.
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