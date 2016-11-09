Народный репортёр. В новых домах из крана течет грязная ржавая вода

В микрорайоне Батыс-2 уже две недели из крана идет ржавая вода. Вода грязная до такой степени, что не только пить, даже умываться ею страшно!
Место: Батыс-2, 16.
Дата: ноябрь 2016 г.
Автор: житель.
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