Народный репортёр. В новых домах из крана течет грязная ржавая вода

В микрорайоне Батыс-2 уже две недели из крана идет ржавая вода. Вода грязная до такой степени, что не только пить, даже умываться ею страшно!

Место: Батыс-2, 16.

Дата: ноябрь 2016 г.

Автор: житель.

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