Народный репортёр. Выставка прошла почти без людей

В «Салтанат сарае» прошла выставка товаров. Выставка на краю города, проходимости нет, покупателей мизер! А мы привезли товар, нужно оплатить место. Мы ушли в минус, ничего не заработали! Кто додумался делать выставку в ресторане на объездной трассе?

Место: пр. Санкибай батыра.

Дата: 8 ноября 2016 года.

Автор: анонимно.

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