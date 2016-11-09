Народный репортёр. Ошиблись в имени героя?

На улице Бокенбай батыра установили новую автобусную остановку со световым табло. На табло почему-то высвечивается название «ул. Богенбай батыра». Так как правильно?

Место: ул. Бокенбай батыра.

Дата: 8 ноября 2016 года.

Автор: Эльмира.

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