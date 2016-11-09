Народный репортёр. Ошиблись в имени героя?

Автор:
Народный репортёр. Ошиблись в имени героя?

На улице Бокенбай батыра установили новую автобусную остановку со световым табло. На табло почему-то высвечивается название «ул. Богенбай батыра». Так как правильно?

Место: ул. Бокенбай батыра.

Дата: 8 ноября 2016 года.

Автор: Эльмира.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.11.2016, 20:39
  
Народный репортёр. В новых домах из крана течет грязная ржавая вода
09.11.2016, 20:34
  
Народный репортёр. Выставка прошла почти без людей
09.11.2016, 20:26
  
Народный репортёр. Делают канализацию – всё село перепахали
02.11.2016, 22:15
  
Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины
02.11.2016, 21:20
  
Народный репортёр. Разбили газетный киоск
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Народный репортёр. В новых домах из крана течет грязная ржавая вода
Народный репортёр. Выставка прошла почти без людей
Народный репортёр. Делают канализацию – всё село перепахали
Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины
Народный репортёр. Армянская диаспора поставила каменный крест
Народный репортёр. Разбили газетный киоск
Народный репортёр. Асфальт в снег – это нормально? 1
Народный репортёр. На перекрёстке нет пешеходного перехода