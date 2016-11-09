Народный репортёр. Делают канализацию – всё село перепахали

Не раз поднимался вопрос о канализации в селе Каргалинское. Чудо свершилось. Началась масштабная реконструкция. Уничтожен весь асфальт в селе – сплошное вспаханное поле, а качество работ оставляет желать лучшего. Еще не сделано, но уже разрушается.

Место: с. Каргалинское, ул. Каргалинская, 26.

Дата: 4 ноября 2016 года.

Автор: Наталья Дмитриева.

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