Народный репортёр. Делают канализацию – всё село перепахали

Не раз поднимался вопрос о канализации в селе Каргалинское. Чудо свершилось. Началась масштабная реконструкция. Уничтожен весь асфальт в селе – сплошное вспаханное поле, а качество работ оставляет желать лучшего. Еще не сделано, но уже разрушается.
Место: с. Каргалинское, ул. Каргалинская, 26.
Дата: 4 ноября 2016 года.
Автор: Наталья Дмитриева.
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