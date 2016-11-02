Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины

Оказался свидетелем жуткого ДТП. Но, к счастью, без фатального исхода. Выбежали вместе с водителем из машины, помогли выбраться женщинам из перевернутого УАЗика.

Место: трасса Актобе-Кандыагаш.

Дата: 28 октября 2016 года.

Автор: Baurjan.

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