Народный репортёр. Армянская диаспора поставила каменный крест

Около Свято-Никольского собора открыли хачкар – декорированную каменную стелу с высеченным крестом. Слово хачкар образовано из армянских корней хач – крест и кар – камень.

Место: г. Актобе.

Дата: 29 октября 2016 года.

Автор: Артур.

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