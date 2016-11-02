Народный репортёр. Разбили газетный киоск

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Народный репортёр. Разбили газетный киоск

В киоске на улице Есет батыра ночью разбили стекло. Продавщица говорит, на первый взгляд ничего не украли. Возможно, утащили карточки оплаты и симки для телефонов.

Место: ул. Есет батыра, 109.

Дата: 31 октября 2016 года.

Автор: Альфира З.

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