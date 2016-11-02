Народный репортёр. Асфальт в снег – это нормально?

Автор:
Народный репортёр. Асфальт в снег – это нормально?

Подрядные организации срочно доделывают городские дворы. Вот дождались «нужной» погоды – укладывают асфальт. А на дворе снег. Сколько прослужит такое покрытие?

Место: ул. Макаренко, 3.

Дата: 31 октября 2016 года.

Автор: Н. Байбеков.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.11.2016, 22:15
  
Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины
02.11.2016, 21:20
  
Народный репортёр. Разбили газетный киоск
02.11.2016, 21:21
  
Народный репортёр. Армянская диаспора поставила каменный крест
26.10.2016, 21:52
  
Народный репортёр. Контейнер как архитектурное достижение 2
26.10.2016, 21:51
  
Народный репортёр. Джип на месте для инвалидов 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Народный репортёр. Пассажирам помогли выбраться из опрокинутой машины
Народный репортёр. Армянская диаспора поставила каменный крест
Народный репортёр. Разбили газетный киоск
Народный репортёр. На перекрёстке нет пешеходного перехода