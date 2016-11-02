Народный репортёр. Асфальт в снег – это нормально?

Подрядные организации срочно доделывают городские дворы. Вот дождались «нужной» погоды – укладывают асфальт. А на дворе снег. Сколько прослужит такое покрытие?

Место: ул. Макаренко, 3.

Дата: 31 октября 2016 года.

Автор: Н. Байбеков.

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