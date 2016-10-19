Народный репортёр. На перекрёстке нет пешеходного перехода

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Народный репортёр. На перекрёстке нет пешеходного перехода

В Хромтау, на улице Есет батыра нет пешеходного перехода. И не было никогда. Сейчас школьная пора, каждый день детям приходится проходить через опасный перекресток. Машины едут со всех сторон. У нас даже магазин в доме называется «Перекресток». Приходится детей провожать.

Место: г. Хромтау, ул. Есет батыра.

Дата: осень 2016 года.

Автор: Елена Лухменова.

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