Народный репортёр. На перекрёстке нет пешеходного перехода

В Хромтау, на улице Есет батыра нет пешеходного перехода. И не было никогда. Сейчас школьная пора, каждый день детям приходится проходить через опасный перекресток. Машины едут со всех сторон. У нас даже магазин в доме называется «Перекресток». Приходится детей провожать.
Место: г. Хромтау, ул. Есет батыра.
Дата: осень 2016 года.
Автор: Елена Лухменова.
Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.