﻿﻿ Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в январе проведет переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

- Во время нашего телефонного разговора президент Трамп пригласил меня посетить Белый дом. В связи с тем, что с 1 января следующего года Казахстан председательствует в Совете Безопасности ООН, я там буду. Договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон, - сказал Назарбаев на третьем заседании Астанинского клуба.

Президент отметил, что две страны связывают экономические интересы.

- Более 300 американских компаний работают в Казахстане. Они вложили в нашу страну около 50 миллиардов долларов инвестиций. Это крупнейшие нефтяные и энергетические компании. Мы хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось, - отметил Назарбаев.