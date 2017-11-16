﻿﻿ Дарига Назарбаева получила новую должность

Депутат сената Дарига Назарбаева избрана председателем Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел РК, передает Today.kz.

Ранее эту должность занимала председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Бырганым Айтимова.

В своем вступительном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что главной задачей совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества.

За вклад в становление и развитие дипломатической службы РК, отмечающей в этом году свое 25-летие, Дарига Назарбаева также награждена юбилейной медалью.