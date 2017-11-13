﻿﻿ Россия вернула Казахстану часть земель «Байконура»

Часть ранее арендуемых земель космодрома «Байконур» передали Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

В Челябинске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана замдиректора «Роскосмос» и вице-министр сельского хозяйства Казахстана подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур».

Из российской аренды вывели 11,6 тысяч гектар земли вблизи поселков Акай и Торетам. Землю передали Кызылординской области для развития на ней социально-экономической инфраструктуры.

Также министр здравоохранения РФ и министр здравоохранения РК подписали протокол о внесении изменений в соглашение «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур».

Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», поселках Акай и Торетам.

Подписанные документы дополнят уже имеющуюся сейчас двустороннюю нормативно-правовую базу по комплексу «Байконур», которая является важным элементом развития сотрудничества Казахстана и России.