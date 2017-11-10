﻿ Кого из казахстанских акимов Путин назвал мудрейшим

Президент России Владимир Путин назвал "мудрейшим" главу Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, пишет sputniknews.kz.
В Челябинске проходит Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
- А теперь хочу передать слово, видимо, мудрейшему из руководителей регионов Казахстана - акиму Северо-Казахстанской области по фамилии Аксакалов. Кумар Иргибаевич, пожалуйста, - сказал Путин на форуме.
Аксакалов поблагодарил и рассказал участникам форума о развитии своего региона и сотрудничестве области с Россией.
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