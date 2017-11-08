﻿ На маленькую пенсию в Казахстане жалуются оралманы из Монголии

Несколько лет назад в Казахстане перестали засчитывать трудовой стаж этнических казахов, вернувшихся на родину из Монголии, передает sputniknews.kz.

В среду он озвучил запрос министру труда и социальной защиты населения Тамаре Дуйсеновой. Ахметбеков рассказал, что депутатам поступило письмо-обращение оралманов, которые в 1990-е годы вернулись из Монголии.

- Они сообщают о своих беспокойствах касательно ситуации, возникшей при их пенсионном обеспечении. Несмотря на огромную поддержку со стороны государства, до сих пор имеются вопросы по миграции, требующие своего решения. Один из них - касательно отказа в исчислении трудового стажа оралманов из Монголии, - сказал Ахметбеков на пленарном заседании мажилиса.

По закону, оралманы, независимо от того, являются ли они гражданами РК или нет, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами республики. Однако пенсия оралманов из Монголии значительно снизилась из-за денонсирования в 2014 году соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области соцобеспечения, и трудовой стаж оралманов из Монголии не исчисляется.

- Так, авторы обращения Шаяхмет Бурканулы, имеющий 46 лет стажа на госслужбе в Монголии, получает пособие в размере 12 850 тенге, а оралманы Салменулы Жукан и Кабылкызы Балапан, у которых также не учитываются трудовые стажи, вынуждены получать пособие в размере 11 тысяч тенге, - продолжил мажилисмен.

Монгольские власти заявили, что денонсирование соглашения было инициировано правительством Казахстана, добавил Ахметбеков.