﻿ Казахстан и Сербия обсудили укрепление сотрудничества

7 ноября в Мажилисе встретились вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева и председатель Народной Скупщины Сербии Майя Гойкович. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Мажилиса.
Г.Исимбаева и М.Гойкович выразили уверенность и в развитии межпарламентского диалога как важной составляющей казахстанско-сербских отношений.
Как отметила Г.Исимбаева, Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении торгово-экономического взаимодействия с Сербией. Со стороны двух государств созданы благоприятные условия: необходимая законодательная база, безвизовый режим, свободная торговля, отсутствие двойного налогообложения.
Среди перспективных направлений названы сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера, фармацевтическая отрасль, туризм.
По словам вице-спикера Мажилиса, Казахстан приветствует начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.
Спикер Народной Скупщины подчеркнула, что именно благодаря своей активной миротворческой деятельности Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН в 2017-2018 годах, а также местом проведения переговоров по урегулированию Сирийского конфликта.
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