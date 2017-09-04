Президент подчеркнул, что только за последние три года объем противоправного контента в интернете вырос в 40 раз.

Казахстану необходимо активизировать работу по созданию "Киберщита" для усиления информационной безопасности страны. Об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в ходе совместного заседания палат парламента, передает Today.kz.

"В последнее время стали актуальными вопросы цифровизации, информационной безопасности страны. Это становится очень серьезным для безопасности государства делом, и не только нашего. Большие страны от этого страдают", - отметил Назарбаев.

"Нам необходим надежный "Киберщит Казахстана". Мы не можем откладывать его создание, надо защитить интересы страны, культуру, ценности. Это вопрос безопасности", - сказал глава государства.

Назарбаев также отметил, что особого внимания требует оборонная аэрокосмическая промышленность, для развития которой было создано отдельное министерство.

"Развитие собственной оборонной промышленности, кроме всего этого, это рост ВВП, это новые рабочие места. Научно-технический прогресс всегда там делается", - заметил президент.

Глава государства уточнил, что соответствующий законопроект, направленный на развитие этой отрасли, будет внесен в парламент в текущем году.

31 января в послании Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Комитету национальной безопасности создать систему "Киберщит Казахстана". По мнению главы государства, борьба с киберпреступностью приобретает все большую актуальность. В вопросе борьбы с терроризмом президент отметил противодействие финансированию деструктивных сил и связям с зарубежными террористическими организациями.