﻿ Аким рассказал, как поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как поймал работника нефтяной компании на внедорожнике с поддельными номерами, передает Sputnik Казахстан.
Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе своего выступления на августовском совещании работников образования Алматы рассказал, как важно соблюдать нулевую терпимость к правонарушениям. По его словам, если раньше люди парковались «как попало», то сегодня они уже начинают задумываться, ставить ли машину на пешеходный тротуар.
«Я иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит прямо нагло на тротуаре. Поручаю полиции. Приезжают и выясняем – владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные, то есть нормальный человек, законопослушный, никогда не будет делать так, чтобы ущемлять интересы других. Это же неправильно», - сказал аким.
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