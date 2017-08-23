﻿ Казахстан вошел в список 20 ведущих партнеров Москвы

Казахстан вошел в список 20 ведущих партнеров Москвы

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Казахстан вошел в список 20 ведущих партнеров Москвы

В Астане в эти дни проходит форум делового сотрудничества двух столиц.

Положительную тенденцию роста внешнеторговых отношений между столицами Казахстана и России отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, бизнесмен Сергей Черемин на деловом форуме в Астане, передает sputniknews.kz.

"Сегодня Астана - это один из, наверное, самых динамичных развивающихся городов на евразийском пространстве. В Астане проходит огромное количество международных мероприятий. Мы посмотрели статистику по количеству международных конференций, фестивалей − и Астана занимает пятое место на Евразийском пространстве, стран ШОС, СНГ. Это достойный успех благодаря усилиям президента, правительства Казахстана, акимата", - отметил Черемин.

Он также отметил, что Москва как партнер Астаны постарается привнести свой вклад в развитие экономических, торговых, культурных, гуманитарных отношений.

"Надо отметить, что в последнее время мы наблюдаем очень положительную тенденцию внешних торговых оборотов московских президентов с казахстанскими партнерами в Астане. По объему накопленных инвестиций Казахстан вошел в список 20 ведущих партнеров Москвы. Казахстан находится на 15-м месте", - отметил Черемнин.

Министр правительства Москвы отметил, что Форум делового сотрудничества тоже будем достойным вкладом в развитие отношений между двумя столицами.

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