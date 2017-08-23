﻿ Отношения США и России не повлияют на Казахстан

При стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает BNews.kz.

«Я хотел бы несколько слов сказать об активно обсуждаемой в последнее время теме санкций Соединенных Штатов Америки в отношении России и потенциальном влиянии на Казахстан. Комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между странами, которые хотя и имеют напрямую отношение к Казахстану, мы считаем некорректным," - сообщил Данияр Акишев.

Также сегодня во время встречи с журналистами председатель Нацбанка прокомментировал слухи о возможной девальвации тенге, отметив, что на данный момент ситуация на валютном рынке стабилизировалась.