﻿ Сирийские переговоры в Астане могут перенести на сентябрь

Сирийские переговоры в Астане могут перенести на сентябрь

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Сирийские переговоры в Астане могут перенести на сентябрь

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые должны пройти в Астане, могут перенести с конца августа на середину сентября, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова.

Ранее сообщалось, что следующая встреча пройдет в столице Казахстана до конца августа.

"По информации, полученной от российской стороны, страны-гаранты режима перемирия (Россия, Турция и Иран) намерены провести до конца августа техническую встречу на уровне экспертов, во время которой будут обсуждены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В предварительном плане, речь может идти о середине сентября", - сказал Абдрахманов журналистам во вторник.

По его словам, техническая встреча пройдет не в Астане.

В столице Казахстана Астане ранее прошло пять встреч по вопросам межсирийского урегулирования. Последняя состоялась 4-5 июля. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно документу, любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.

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