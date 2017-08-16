﻿ В России опровергли передачу озера Казахстану

Казахстанские дипломаты и местные российские власти опровергли информацию о том, что находящееся на границе двух стран озеро Сладкое в результате демаркационных мероприятий полностью отошло Казахстану, передает «Коммерсантъ».

В посольстве Казахстана в Москве напомнили, что совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью России еще на прошлой неделе.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что «госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось».

О беседе с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым, который заявил «о бесполезности озера», рассказал первый зампред заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Со ссылкой на разговор с Шубниковым он заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна.

«Это не более чем досужие разговоры. Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?», - возмутился Панферов.

«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области», - отметил он. «Посоветую вообще посетить Купинский район», - добавил Панферов.

Напомним, что о передаче озера Сладкое в СМИ начали говорить 15 августа. Позднее ситуацию с озером Сладкое прокомментировала казахстанско-российская демаркационная комиссия