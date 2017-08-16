﻿ В России опровергли передачу озера Казахстану

В России опровергли передачу озера Казахстану

Автор:
В России опровергли передачу озера Казахстану

Казахстанские дипломаты и местные российские власти опровергли информацию о том, что находящееся на границе двух стран озеро Сладкое в результате демаркационных мероприятий полностью отошло Казахстану, передает «Коммерсантъ».

В посольстве Казахстана в Москве напомнили, что совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью России еще на прошлой неделе.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что «госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось».

О беседе с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым, который заявил «о бесполезности озера», рассказал первый зампред заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Со ссылкой на разговор с Шубниковым он заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна.

«Это не более чем досужие разговоры. Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?», - возмутился Панферов.

«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области», - отметил он. «Посоветую вообще посетить Купинский район», - добавил Панферов.

Напомним, что о передаче озера Сладкое в СМИ начали говорить 15 августа. Позднее ситуацию с озером Сладкое прокомментировала казахстанско-российская демаркационная комиссия

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.08.2017, 10:56
  
Обладатели «Алтын белгі» не хотят учиться там, куда их зачислили
15.08.2017, 11:11
  
Россия отдала Казахстану половину озера 5
14.08.2017, 15:37
  
В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты 1
14.08.2017, 13:05
  
В Иркутске переселенка из Казахстана потеряла ребенка, пока врачи требовали у нее медицинский полис 9
14.08.2017, 12:51
  
30 медалей завоевали казахстанские джитсеры на чемпионате Азии
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Россия отдала Казахстану половину озера 5
В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов 2
​Премьеры ЕАЭС обсудят в Астане взаимное признание национальных водительских прав 1
Пост директора СЦК покинул Артур Нигметов
Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным
Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией
​Зампремьера посмотрел как строятся дома в новом микрорайоне Актобе
В Актобе Аскару Мамину традиционно показали теплицу и рельсобалочный завод
​Турция предложила Казахстану отменить визовый режим для трудовых мигрантов
В Актобе приедет зампремьер-министра РК 3