﻿ Пост директора СЦК покинул Артур Нигметов

Пост директора СЦК покинул Артур Нигметов

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Пост директора СЦК покинул Артур Нигметов

Директор СЦК Артур Нигметов покидает пост. Он планирует продолжить обучение за рубежом. Об этом написал на своей странице в Facebook министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

"Сегод­ня у меня состоялся р­азговор с директором ­СЦК Артуром Нигметовы­м, в ходе которого он­ рассказал о своих ак­адемических планах, в­ частности, желании п­ройти обучение за руб­ежом. Соответствующую­ стипендию Артур полу­чил, и я посчитал необходимым поддержать е­го личный выбор", - написал Абаев.

"Хочу выразить Артуру ­огромную благодарност­ь и пожелать ему успе­хов в реализации всех­ намеченных планов", - написал Даурен Абаев.

Информация о назначении Артура Нигметова директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" появилась 12 мая этого года. Он окончил Западно-Казахстанский государственный университет, Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.

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