﻿ В Актобе приедет зампремьер-министра РК

В Актобе приедет зампремьер-министра РК

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В Актобе приедет зампремьер-министра РК

Аскар Мамин приедет сегодня в Актобе с рабочим визитом, сообщает "Диапазон".

Мамин занимает должность заместителя премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года.

Подробности читайте на сайте diapazon.kz.

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Все комментарии (1):
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sulizok
Какое счастье для города и его жителей !!! Увидеть в живую человека,сделавшего себя любимого миллиардером,не сделав при  этом  ничего хорошего в КТЖ ,кроме как построив железнодорожный Дворец в столице за счет народных денег,это и есть огромная радость для людей.
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