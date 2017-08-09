﻿ Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

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Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял на заседании новую резолюцию в отношении КНДР в ответ на продолжение реализации её ядерной программы в нарушение всех соответствующих резолюций СБ ООН, сообщает пресс-служба МИД РК.

Резолюция включает самые жесткие санкции, когда-либо применявшиеся в ответ на испытание баллистической ракеты. Эти меры нацелены на основной экспорт Северной Кореи, что накладывает полный запрет на экспорт угля (крупнейший источник внешней выручки Северной Кореи), железо, железную руду, свинец, свинцовую руду и морепродукты. Кроме того, резолюция расширяет санкционный список физических и юридических лиц КНДР, имевших причастность к нарушениям ранее принятых резолюций СБ ООН.

Беспрецедентные санкционные меры призваны сократить валютные доходы Северной Кореи (примерно на треть) с целью ограничения финансовых возможностей для продолжения развития её ядерной программы.

«Угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам необходимость активизировать совместные усилия по поиску взаимоприемлемого решения путём скорейшего возобновления переговорного процесса. Казахстанская дипломатия полагает, что выход из сложившейся ситуации возможен только через диалог, а не силовое решение проблемы», - отметили в заявлении Казахстана.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Еслиб в мире все было тихо, еслиб только террористы угрожали суверенитету государств, еслиб не шла агрессия со стороны миротворческих держав и постоянных вмешательств в дела стран третьего мира, я бы пожалуй понял. А так еслиб Кадафи и Хусейн имели бы оружие массового поражения это сдержало бы аппетит США и ее коалиции, и сохранило их страны их народы и их самих. У них его не было, но именно за них они поплатились. Вернее именно это послужило поводом, а отсутствие этого не смогло сдержать нападение. Корея при этом показывает открыто - чтоб к ним не лезли. И почему одни страны имеют право его наращивать без остановки и в огромном количестве а другие не имеют право его иметь для защиты своего суверенитета, учитывая что ООН дискредитировало себя в глазах стран третьего мира - как гарант безопасности и порядка. 
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09.08.2017, 11:27
фото пользователя Legolas
Legolas
Сперва - дипломатия, потом - санкции... никак не наоборот!

У меня вопрос ко всем: Если бы перед Вами стоял вопрос в какой Корее жить, какую бы выбрали, Северную или Южную...? И почему?

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09.08.2017, 12:37
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