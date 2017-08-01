﻿ Казахстан направил ноту протеста Египту

Казахстан направил ноту протеста Египту

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Казахстан направил ноту протеста Египту

Ануар Жайнаков-руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК, прокомментировал в кулуарах Правительства РК ситуацию с задержанием в Египте шестерых казахстанских студентов, передает Zakon.kz.

«Как вам известно, с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у нас достоверным сведениям, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта», - сказал он.

По его словам, Казахстан до сих пор не получил от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах задержания и местонахождении граждан Казахстана.

«Неоднократные и ежедневные переговоры с руководством министерства иностранных дел и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов», - пояснил Жайнаков.

Накануне посол Казахстана в Египте обсудил ситуацию с казахстанскими гражданами, с председателем Верховного Конституционного суда и помощником президента по национальной безопасности Египта.

«Несмотря на их обещания оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту осталась без изменений. В связи с этим министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста, аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане», - указал глава пресс-службы ведомства.

«Мы продолжаем решительно настаивать перед египетскими официальными властями на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным консула и дипломатов посольства Казахстана в Египте», - заключил он.

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