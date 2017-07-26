﻿ Сагадиев рассказал, как в Казахстане готовятся к переходу на латиницу

В этом году единственное, что нужно сделать, принять какой-то приемлемый для всех алфавит - отметил министр.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев ответил на самые актуальные вопросы, в частности, по увеличению грантов в вузы и переходу на латиницу, передает Zakon.kz.

По словам главы МОН РК, в этом году гранты увеличились на 6 тысяч мест на бакалавриат и на 3 тысячи в магистратуру.

"С 31 тысячи увеличилось до 37 тысяч мест - бакалавриат и с 7 до 10 тысяч мест на магистратуру, также в 2 раза увеличилось количество грантов на PhD. В основном мы постарались, чтобы гранты повысились равномерно по всем направлениям и специальностям. Предпочтения мы отдали педагогическим специальностям, прирост на 20% больше, чем у других. В целом гранты были распределены по специальностям одинаково", - отметил Сагадиев.

Что касается перехода на латиницу, министр отметил: "Это важный проект и здесь главное быть осторожным и не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать , взять какой-то приемлемый для всех алфавит, то есть подготовить несколько вариантов, обсудить и принять какой-то один. Потом уже нужно выстроить план работы по переходу на латиницу. По этому вопросу создана специальная комиссия и она сейчас активно работает", - заявил министр.

Напомним, о переходе на латиницу с 2025 года Нурсултан Назарбаев говорил в своем послании народу Казахстана. Президент поручил до конца 2017 года принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.