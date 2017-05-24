В Казахстане запретят самовыдвижение кандидатов в президенты

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В Казахстане запретят самовыдвижение кандидатов в президенты

По мнению депутатов, ранее правом самовыдвижения в Казахстане пользовались "не совсем адекватные граждане для самопиара", передает Sputnik Казахстан.

Ввести норму, исключающую самовыдвижение кандидатов в президенты, намерены в Казахстане. Депутаты мажилиса Парламента РК в среду одобрили проект конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК".

Обсуждая законопроект, депутат Владислав Косарев, руководитель фракции "Народные коммунисты" в мажилисе приветствовал изменения в статью 55 конституционного закона "О выборах", исключающую самовыдвижение кандидатов в президенты.

"Мы хорошо знаем, что зачастую этой нормой пользовались не совсем компетентные и адекватные граждане для самопиара и других частных замыслов. Поэтому согласны с тем, что право выдвигать своего кандидата теперь будет только у политических партий или республиканских общественных объединений", - сказал Косарев.

По его словам, данная норма будет способствовать "повышению не только культуры политического процесса, но и в первую очередь активизации партийной деятельности и партийного строительства".

В свою очередь министр юстиции Марат Бекетаев назвал исключение самовыдвижения "нормальной практикой".

"Мы видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делалось для самопиара, либо в каких-то других случаях", - сказал Бекетаев журналистам в кулуарах заседания.

"Даже опыт соседних стран посмотреть на Украине. Вымышленный герой из фильмов "Звездные войны" тоже получил возможность. Это была популистическая, провокационная мера одной из партий в Украине. Сам по себе факт, что он привлек очень много внимания и показал незрелость того закона, который действовал в то время у соседних государств", - продолжил министр.

Бекетаев отметил, что выдвигать кандидатов в президенты смогут только общественные объединения и политические партии, прошедшие государственную регистрацию.

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