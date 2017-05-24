За терроризм будут лишать гражданства в РК

Мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», передает ИА «NewTimes.kz».

«Для приведения в соответствие с Конституцией требуется внести изменения в 7 кодексов и 46 законов», - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

В частности, по его словам, 21 статья Уголовного кодекса РК теперь предусматривает дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства. Это наказание будет применяться по 14 составам особо тяжких террористических преступлений.

«Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности», - уточнил министр.

По его словам, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Республики Казахстан, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных 11 статьями УК.

«Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание и руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности», - пояснил глава Минюста.

Как отметил Бекетаев, лишение гражданства подлежит регистрации уполномоченным органом на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.